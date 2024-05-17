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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйске завершилась экологическая акция ´Радоница без пластика´.

В Бобруйске завершилась экологическая акция ´Радоница без пластика´.

14 мая 2024 года, в день Радоницы, волонтеры ЭкоЦентра ´Божья коровка´ Елисаветинского храма г. Бобруйска, Бобруйская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды и городское экосообщество ´Экобобры´ провели совместную акцию ´Радоница без пластика´.

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