В Бобруйске завершилась экологическая акция ´Радоница без пластика´.

14 мая 2024 года, в день Радоницы, волонтеры ЭкоЦентра ´Божья коровка´ Елисаветинского храма г. Бобруйска, Бобруйская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды и городское экосообщество ´Экобобры´ провели совместную акцию ´Радоница без пластика´.
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