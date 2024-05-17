В Бобруйске завершилась экологическая акция ´Радоница без пластика´.

14 мая 2024 года, в день Радоницы, волонтеры ЭкоЦентра ´Божья коровка´ Елисаветинского храма г. Бобруйска, Бобруйская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды и городское экосообщество ´Экобобры´ провели совместную акцию ´Радоница без пластика´.