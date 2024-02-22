Ассиметричный хоррор Level Zero: Extraction получил новый трейлер и демонстрацию гейм...

Ассиметричный хоррор Level Zero: Extraction получил новый трейлер и демонстрацию геймплеяВ этом году молодая студия DOGHOWL Games при поддержке издательства tinyBuild планирует выпустить уникальный многопользовательский хоррор Level Zero: Extraction с элементами PvP и PvE.
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