Ассиметричный хоррор Level Zero: Extraction получил новый трейлер и демонстрацию гейм...

Ассиметричный хоррор Level Zero: Extraction получил новый трейлер и демонстрацию геймплеяВ этом году молодая студия DOGHOWL Games при поддержке издательства tinyBuild планирует выпустить уникальный многопользовательский хоррор Level Zero: Extraction с элементами PvP и PvE.