Испания выиграла футбольный турнир на ОИ, золото боксерши с повышенным тестостероном, Ольмо в «Барсе», инсайды про Соболева, глава гребли не стал извиняться за «никчемную спортсменку» и другие новости

1. Испания взяла золото Олимпиады, обыграв Францию в финале футбольного турнира – 5:3. Камельо сделал победный дубль в экстра-таймах (один гол – с паса вратаря рукой), Фермин тоже забил два и стал лучшим бомбардиром испанцев.