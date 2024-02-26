Онлайн-услуги в сфере здравоохранения Китая демонстрируют устойчивый рост

Согласно недавнему отчету, сектор онлайн-здравоохранения Китая вступил в новый этап своего развития, хотя необходимы дополнительные усилия для дальнейшего удовлетворения спроса пользователей и создания соответствующей системы услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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