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Женщина из Нижнего Новгорода лишилась 30 млн рублей после общения с мошенниками

Женщина из Нижнего Новгорода лишилась 30 млн рублей после общения с мошенниками

Мошенники обманули жительницу Нижнего Новгорода, уверив ее, что она участвует в «секретной операции», после чего оставили без денег.

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Комментарии
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Eduard
Моюмать доставали тем что родственница типа оказалась виновной в аварии.Знаете артистизм у этих наглецов зашкаливает,что бы изобразить типа аварию.Чтосмешно,деньги требовали не меньше 30 штук евро! Мы ихсразу послали куда надо и пообещали за игру&quot;Оскара&quot;!
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19 час.
Eduard
Наверное и вам звонили,чт оркестр типадоговор на использование телефонного номера закончился? Всю Россию обзванивает наглая молодеж.Напоминаю ,нет ограничений.Хотите закройте,хотите нет,это не творожный сырок просроченый!
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19 час.

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