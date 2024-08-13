Женщина из Нижнего Новгорода лишилась 30 млн рублей после общения с мошенниками

Eduard

Моюмать доставали тем что родственница типа оказалась виновной в аварии.Знаете артистизм у этих наглецов зашкаливает,что бы изобразить типа аварию.Чтосмешно,деньги требовали не меньше 30 штук евро! Мы ихсразу послали куда надо и пообещали за игру"Оскара"!