В Германии вынесли приговор фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии совершила наглое преступление

Урсула фон дер Ляйен© AP Photo / Antonin Utz Странам ЕС следует ввести санкции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее дестабилизирующую деятельность против всего объединения в отношении прессы, пишет журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Франц Бьекки.
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