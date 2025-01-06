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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В декабре Foxconn удалось нарастить выручку на 42 % за счёт сегмента ИИ Тайваньск...

В декабре Foxconn удалось нарастить выручку на 42 % за счёт сегмента ИИ Тайваньск...

В декабре Foxconn удалось нарастить выручку на 42 % за счёт сегмента ИИТайваньская компания Foxconn более известна в качестве контрактного производителя продукции Apple, но бизнес по сборке серверных систем в условиях бума искусственного интеллекта начинает обретать для неё всё большее значение.

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