В декабре Foxconn удалось нарастить выручку на 42 % за счёт сегмента ИИ Тайваньск...

В декабре Foxconn удалось нарастить выручку на 42 % за счёт сегмента ИИТайваньская компания Foxconn более известна в качестве контрактного производителя продукции Apple, но бизнес по сборке серверных систем в условиях бума искусственного интеллекта начинает обретать для неё всё большее значение.