В декабре Foxconn удалось нарастить выручку на 42 % за счёт сегмента ИИ Тайваньск...

В декабре Foxconn удалось нарастить выручку на 42 % за счёт сегмента ИИТайваньская компания Foxconn более известна в качестве контрактного производителя продукции Apple, но бизнес по сборке серверных систем в условиях бума искусственного интеллекта начинает обретать для неё всё большее значение.
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