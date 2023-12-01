Первое путешествие с целью высадки на Луну, совершенное человеком, заняло три дня, три часа и сорок девять минут.
Следы присутствия людей на Луне
Комментарии
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BV
Boris Voronin
ХВАТИТЬ кормить весь мир американской киношной аферой!!! Американцы на Луне НИКОГДА не были!!! Даже сегодня они не имеют ракетоносителя, способного долететь и доставить огромное количество груза, а затем вернуть астронавтов на землю!!! Я даже не говорю о том, что даже современные скафандры не смогут защитить человека и вообще живой организм от воздействия лунной радиации...!!!
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Если бы американцы были бы на луне, что мешало бы за столько лет направить туда ещё экспедиции! Если в те года смогли, технологии не стоят на месте, что сейчас мешало? Итог, они там не были!!!!
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9 час.
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