Следы присутствия людей на Луне

BV

Boris Voronin

ХВАТИТЬ кормить весь мир американской киношной аферой!!! Американцы на Луне НИКОГДА не были!!! Даже сегодня они не имеют ракетоносителя, способного долететь и доставить огромное количество груза, а затем вернуть астронавтов на землю!!! Я даже не говорю о том, что даже современные скафандры не смогут защитить человека и вообще живой организм от воздействия лунной радиации...!!!