Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников

Временно ограниченно движение по трассе «Таврида» в районе ФеодосииРоссийские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии