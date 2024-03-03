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Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников

Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников

Временно ограниченно движение по трассе «Таврида» в районе ФеодосииРоссийские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

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