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Пользователи платформы СберВместе пожертвовали на благотворительность рекордную сумму

Пользователи платформы СберВместе пожертвовали на благотворительность рекордную сумму

Благотворительная платформа СберВместе подвела предварительные итоги работы в 2021 году. С начала года её пользователи уже собрали рекордные 150 млн рублей в пользу 149 историй для различных благотворительных фондов, сообщает пресс-служба Сбера.

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