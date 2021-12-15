Пользователи платформы СберВместе пожертвовали на благотворительность рекордную сумму

Благотворительная платформа СберВместе подвела предварительные итоги работы в 2021 году. С начала года её пользователи уже собрали рекордные 150 млн рублей в пользу 149 историй для различных благотворительных фондов, сообщает пресс-служба Сбера.
Благотворительная платформа СберВместе подвела предварительные итоги работы в 2021 году. С начала года её пользователи уже собрали рекордные 150 млн рублей в пользу 149 историй для различных благотворительных фондов, сообщает пресс-служба Сбера.
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