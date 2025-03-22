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Безжалостные роботы-камикадзе на фронте: ВСУ не успели удивиться

Безжалостные роботы-камикадзе на фронте: ВСУ не успели удивиться

Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие использование наземных роботизированных комплексов для уничтожения блиндажей и укрепленных позиций украинских войск в лесополосах Харьковской области.

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