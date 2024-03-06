Три человека пострадали в аварии с автобусов в Рыбновском районе

Авария произошла около 15:00 на 10-ом километре автодороги «Рыбное – Пальные – Пионерский – Большое Жоково» 44-летняя тульчанка на Lada Granta врезалась в автобус ПАЗ под управлением 68-летнего местного жителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии