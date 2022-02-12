Очередной фейк польского дезертира в Белоруссии: на границе расстреляли до 700 беженцев - «Антифейк»

РИА «Новости» сообщает о новых откровениях дезертира из польской армии Эмиля Чечко:«Сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что с 9 по 18 июня 2021 года ежедневно по приказу польских пограничников участвовал в расстреле групп мигрантов на польско-белорусской границе численностью примерно по 20 человек.
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