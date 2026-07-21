Россиянам спрогнозировали курс доллара до конца лета

Курс доллара до конца лета может составить 82-86 рублей, сообщил председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового экономического центра СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф.