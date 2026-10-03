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stroim21

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Как коммерческий санузел формирует репутацию бизнеса: точки касания, графики и чек-листы

Как коммерческий санузел формирует репутацию бизнеса: точки касания, графики и чек-листы

Есть в любом офисе, торговом центре или клинике зона, которая способна перечеркнуть усилия целой команды за считанные минуты.

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