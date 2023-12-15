Как выжить без него все это время? Дженни открыто о Ви после ухода в армию

Дженни (Jennie) до сих пор не раскрывает своих намерений по отношению к Тэхену (Taehyung), хотя есть куча поклонников k-pop, которые не сомневаются в том, что между артистами что-то было в прошлом или есть сейчас.
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