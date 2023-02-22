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Когда закончится война

Когда закончится война

В связи с приближением 24 февраля годовщины начала российской специальной военной операции на Украине, превратившейся в длительную кровопролитную войну без видимых перспектив окончания, американское издание «Defense News» опубликовало материал «When will the war in Ukraine end? Experts offer their predictions» («Когда закончится война на Украине? Эксперты предлагают свои прогнозы»), излагающий основные американские нарративы относительно данного конфликта и перспектив его продолжения и завершения.

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