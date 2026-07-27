Врач Зуева развеяла мифы о передаче гепатита В и С бытовым путем

Исполняющая обязанности Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ №1 ДЗМ, кандидат медицинских наук Анна Зуева Перепиши в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что гепатиты В и С не передаются бытовым путем.
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