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Врач Зуева развеяла мифы о передаче гепатита В и С бытовым путем

Врач Зуева развеяла мифы о передаче гепатита В и С бытовым путем

Исполняющая обязанности Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ №1 ДЗМ, кандидат медицинских наук Анна Зуева Перепиши в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что гепатиты В и С не передаются бытовым путем.

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