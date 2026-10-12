Мифтахов об Овечкине в КХЛ: «Мне как вратарю было бы очень интересно против него поиграть. Это большой человек для российского хоккея»

Вратарь «Шанхая» Амир Мифтахов высказался о заявлении форварда « Вашингтона » Александра Овечкина , что сезон-2026/27 станет для него последним в НХЛ .
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