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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мифтахов об Овечкине в КХЛ: «Мне как вратарю было бы очень интересно против него поиграть. Это большой человек для российского хоккея»

Вратарь «Шанхая» Амир Мифтахов высказался о заявлении форварда « Вашингтона » Александра Овечкина , что сезон-2026/27 станет для него последним в НХЛ .

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