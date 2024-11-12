Госдеп США: военные КНДР вступили в бои с ВСУ в Курской области

По информации, предоставленной Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, военнослужащие из Северной Кореи начали принимать участие в боевых действиях вместе с российскими бойцами, сообщает Reuters.
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