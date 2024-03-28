«Удивляюсь, почему раньше не сделали» – офицер флота о том, как отогнать БПЛА НАТО от Крыма

Объявить то не проблема, проблема в том, что если кто то на это объявление положит болт, по идее нужно сбивать в этой зоне ВСЁ! А с этим ещё даж у позднего СССР проблемы были - после южнокорейского "Боинга" - по Матиасу Русту лупить зассали....

Александр Стародубцев

Засали генералы боясь за свои погоны. Между Боингом и Рустом был ещё один инцендент в Московской зоне ПВО. Весной 85 года на радарах в районе станции Трудовая возникла неожиданно отметка о цели, низкоскоростная идущая над землей. Запрашивать руководство просто не было времени, там до Шереметьево 10км. Цель сбили. Оказалось дите, родителей со Старой площади. Шухер был конкретный. Порядка 50 офицеров кто прямо или косвенно принимал в этом участие поехали из Московской области на Дальний Восток и Камчатку. Я в тот момент учился с сыном одного из офицеров, отца (майор) должны были отправить в Академию учиться, вместо этого в мае отправили на Камчатку. И на третьем курсе парень жил у кого то из родни и ездил на учёбу уже с другого конца области.