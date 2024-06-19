Четыре скульптуры путти вернули в ризалит дома Поливанова в Петербурге

Их восстановили по исторической иконографии и на основе аналогов Скульптуры путти заняли свои места в простенках пятого этажа ризалита дома Поливанова на Пушкинской 6, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.