В нижегородских креативных пространствах стартует публичная программа от арт-резидентов

В июне в нижегородских креативных пространствах известные современные художники проведут серию публичных мероприятий для жителей и гостей города в рамках программы Арт-резиденций Нижегородской области, которая второй год реализуется при поддержке регионального правительства и АНО «Центр 800».
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