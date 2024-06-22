Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Что интересно,эти лжецы очень уверено....врут!Жительница Балахн...
  • Eduard
    Мне осередной раз прзвонили типа из моей телефонной компании,мол договор на телефонный номер заканчивается и надо про...Жительница Балахн...
  • Eduard
    Об этом уже тысячу раз писали,но люди ведутся и ведутся!Жительница Балахн...

В нижегородских креативных пространствах стартует публичная программа от арт-резидентов

В нижегородских креативных пространствах стартует публичная программа от арт-резидентов

В июне в нижегородских креативных пространствах известные современные художники проведут серию публичных мероприятий для жителей и гостей города в рамках программы Арт-резиденций Нижегородской области, которая второй год реализуется при поддержке регионального правительства и АНО «Центр 800».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх