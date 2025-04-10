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Царьград

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Южная Корея ввела санкции против российской компании Consul DV из-за КНДР

Южная Корея ввела санкции против российской компании Consul DV из-за КНДР

Южная Корея ввела санкции против компании Consul DV из России, обвиняя её в нарушении резолюций ООН. Это связано с задержанием судна Sunrise 1, перевозившего железную руду из Северной Кореи.

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Комментарии
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Eduard
Резолюции ООН фальшивые как и санкции.Южной Корее на своих бы союзников посмотреть,одни преступные страны.Причем США уже выходит!
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