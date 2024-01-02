МО: «Солнцепеки» ВС РФ уничтожили опорники ВСУ на Угледарском участке

Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации задействовали ТОС «Солнцепёк» ради того, чтобы поразить опорники войск нацистских формирований на Угледарском направлении линии боевого соприкосновения.
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