Россия начала поставку комплексов С-400 в Индию

Нью-Дели и Тель-Авив будут совместно инвестировать в создание технологий следующего поколения двойного назначения; Правительство Индии провело консультации с ведущими игроками крипторынка страны по поводу положений будущего закона, регулирующего криптовалюты; Lokheed Martin предлагает Индии совместное производство самолетов F21; аналитики отметили разночтения в индийской и российской декларации по итогам встречи в Нью-Дели по Афганистану; на фоне общемирового ухудшения показателей Индия удержалась на прежней позиции в Индексе эффективности изменения климата — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».