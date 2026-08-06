Заложник «Норд-Оста», измена первой жены и пять дочерей: как сложилась жизнь актера Ивана Оганесяна

Сегодня актер Иван Оганесян ведет закрытый образ жизни: у него нет аккаунтов в соцсетях, а личную жизнь он тщательно оберегает.
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