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Заложник «Норд-Оста», измена первой жены и пять дочерей: как сложилась жизнь актера Ивана Оганесяна

Заложник «Норд-Оста», измена первой жены и пять дочерей: как сложилась жизнь актера Ивана Оганесяна

Сегодня актер Иван Оганесян ведет закрытый образ жизни: у него нет аккаунтов в соцсетях, а личную жизнь он тщательно оберегает.

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