Сможет ли криптовалюта повысить мировой ВВП на $20 трлн?

Дмитрий Носков - Эксперт StormGain, платформы для торговли, покупки и хранения криптовалюты. Глобальный ВВП к 2030 году может увеличиться на $20 трлн за счет сотрудничества криптокомпаний и компаний, чья деятельность связана с развитием искусственного интеллекта (ИИ), полагают некоторые участники крипторынка.