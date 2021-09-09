Суд взыскал с инвестора Telegram Open Network и Альфа-банка $126,5 млн

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова и Альфа-банка $126,5 млн, связанных с инвестициями в проект Telegram Open Network (TON).
Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова и Альфа-банка $126,5 млн, связанных с инвестициями в проект Telegram Open Network (TON).
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