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Аналитик Меркурис: Удары ВС РФ по Украине шокировали НАТО

Аналитик Меркурис: Удары ВС РФ по Украине шокировали НАТО

Массированные удары ракетами и БПЛА по военным объектам и критической инфраструктуре на территории Украины со стороны Российской Федерации шокировали НАТО, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

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