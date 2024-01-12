Аналитик Меркурис: Удары ВС РФ по Украине шокировали НАТО

Массированные удары ракетами и БПЛА по военным объектам и критической инфраструктуре на территории Украины со стороны Российской Федерации шокировали НАТО, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии