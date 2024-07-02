Авианосцы будут рыдать по «Тике» Не знаю, но очень хотел бы это узнать, а что думают в командовании ВМФ США господа адмиралы на тему того, что через 4 года у них на флоте не окажется ни одного крейсера типа «Тикондерога»? Согласно планам, самый долгоживущий класс военных кораблей ВМС США, крейсера, исчезнет через четыре года, положив конец 143 годам непрерывной службы.
Авианосцы будут рыдать по «Тике»
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ВТ
Василий Топчий
Спасибо. А как новые корабли способны отбивать атаки морских дронов?
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14 час.
Юрий Ильинов
Для противодействия беспилотным угрозам новые МРК будут оснащаться не только зенитными ракетными комплексами "Панцирь", но и артиллерийскими системами АК-630 калибра 30 мм. Ранее рассматривался вариант вооружения только "Панцирями", но теперь решено сохранить и 30-мм пушки. "Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях. Это сердце корабля... И мы сделаем дополнительную защиту", - пояснил Мистахов. Изменения коснутся не только вооружения, но и внутренней компоновки новых МРК. Проработка вопросов борьбы с морскими дронами позволила сделать выводы о необходимости модернизации коридоров, проходов и размещения экипажа на этих кораблях. - - - - - - - - - - - - - - - - «Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удаленном расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки», — объяснил Мистахов. Он рассказал, что «Панцирь-МЕ» прошел испытания и показал хорошие результаты, работы по его улучшению продолжаются. По его словам, современные российские корабли вооружаются системами «Панцирь» и «Дуэт» (АК-630М-2). «Ак Барс» строит для ВМФ России МРК проектов 22800 «Каракурт», 21631 «Буян-М» и другие водоизмещением примерно 1,5–2 тыс. т. Мистахов также рассказал, что производители комплексов ПВО типа «Тор», «Бук» и других разрабатывают их морские версии для размещения на российских кораблях. В частности, концерн ВКО «Алмаз-Антей» на военно-морском салоне в Кронштадте представил морскую версию ЗРК «Тор» с аббревиатурой «М2КМ». Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов ВСУ в Черном море. В середине мая российский флот уничтожил 11 морских беспилотников в западной части акватории Черного моря, которые следовали в направлении Крыма.
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10 час.
ВА
Владимир Акулов
Огромные дорогие корабли нет смысла строить : они быстро тонут от *копеечной* противокорабельной ракеты...И тонут даже не от ракеты , а от ...воды...
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6 час.
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