Авианосцы будут рыдать по «Тике»

Юрий Ильинов

Для противодействия беспилотным угрозам новые МРК будут оснащаться не только зенитными ракетными комплексами "Панцирь", но и артиллерийскими системами АК-630 калибра 30 мм. Ранее рассматривался вариант вооружения только "Панцирями", но теперь решено сохранить и 30-мм пушки. "Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях. Это сердце корабля... И мы сделаем дополнительную защиту", - пояснил Мистахов. Изменения коснутся не только вооружения, но и внутренней компоновки новых МРК. Проработка вопросов борьбы с морскими дронами позволила сделать выводы о необходимости модернизации коридоров, проходов и размещения экипажа на этих кораблях. - - - - - - - - - - - - - - - - «Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удаленном расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки», — объяснил Мистахов. Он рассказал, что «Панцирь-МЕ» прошел испытания и показал хорошие результаты, работы по его улучшению продолжаются. По его словам, современные российские корабли вооружаются системами «Панцирь» и «Дуэт» (АК-630М-2). «Ак Барс» строит для ВМФ России МРК проектов 22800 «Каракурт», 21631 «Буян-М» и другие водоизмещением примерно 1,5–2 тыс. т. Мистахов также рассказал, что производители комплексов ПВО типа «Тор», «Бук» и других разрабатывают их морские версии для размещения на российских кораблях. В частности, концерн ВКО «Алмаз-Антей» на военно-морском салоне в Кронштадте представил морскую версию ЗРК «Тор» с аббревиатурой «М2КМ». Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов ВСУ в Черном море. В середине мая российский флот уничтожил 11 морских беспилотников в западной части акватории Черного моря, которые следовали в направлении Крыма.