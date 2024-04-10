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Модульный «Воевода»: что известно о новой разгрузочной системе концерна «Калашников»

Модульный «Воевода»: что известно о новой разгрузочной системе концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» представил новую разгрузочную систему «Воевода-КСС». Как отмечается в релизе компании, изделие создавалось для применения, в том числе в условиях огневого контакта на короткой дистанции, активных боевых действий и передвижения на длинные расстояния.

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