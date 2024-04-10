Модульный «Воевода»: что известно о новой разгрузочной системе концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» представил новую разгрузочную систему «Воевода-КСС». Как отмечается в релизе компании, изделие создавалось для применения, в том числе в условиях огневого контакта на короткой дистанции, активных боевых действий и передвижения на длинные расстояния.