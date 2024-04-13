Вслед за "Буштыром" полностью утилизировано "Триполье" "Минус 20% теплогенерации!" Трипольская ТЭС - самая мощная ТЭС в Кыювской обл.
"Украина — це не Россия" наглядно
Комментарии
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ЖИГА жига
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11 час.
Виктор Здобнов
Ну грохнули ТЭС. И что? Там уже лето. А за лето, которое до ноября у них, 8 месяцев. Восстановят. Это как и с аэродромами - мы их уничтожили, но хохлы летают!
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11 час.
НН
Неизвестно Неизвестно
Ну это нормально, они же люто ненавидят все Советское, а это все создано в СССР. Приятно смотреть как лижут ботинки Амеров и гордятся, что у них такой " друг".
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11 час.
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