Этнический взрыв: Азербайджанцы России требуют извинений от Толстого за сравнение с мафией

Выгнать все эти диаспоры, рассадники преступности и рекета, власти дождутся гражданской войны на радость западу, а если диаспорами что то не нравится - чемодан, вокзал и досвидос, пусть качают права у себя в кишлака и акулах.

Михаил Мамонов

садить их всех в камеры соседние с Баратовым . а то ишь чурки распетушились. шерсть баранья не должна раскрывать свои пасти в России.все диаспоры должны быть обьявлены вне закона.уверен на этого чурека Элунура Гусейнова у ФСБ достаточно материала . пора уже предьявлять обвинения.