Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Андрианов
    Хорошо бы, чтоб реальный срок ему определили, другим "правозащитникам" не повадно будет, а после срока - на историчес...В Москве арестова...
  • Anatoly Kiselev
    Ясно дело мы двигались вперёд, нас же пытаются убедить что это не так, но мы рождённые после ВОВ помним как всё было ...Зачем клеймить СССР?
  • Anatoly Kiselev
    Ты о себе? Почитай о Сталине сколько он читал? Сколько предвидел. Это только сейчас становится ясно.Зачем клеймить СССР?

Этнический взрыв: Азербайджанцы России требуют извинений от Толстого за сравнение с мафией

Этнический взрыв: Азербайджанцы России требуют извинений от Толстого за сравнение с мафией

Avia.pro - Новости Союз азербайджанцев России выразил своё недовольство и требует официальных извинений от вице-спикера Госдумы России Петра Толстого за его высказывания, в которых он сравнил этнические диаспоры с криминальными структурами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Савельев
Толстой прав, а союз айзебаржанцев разогнать
Ответить
13 час.
Галина Друзина
Выгнать все эти диаспоры, рассадники преступности  и рекета, власти дождутся гражданской войны на радость западу, а если диаспорами что то не нравится - чемодан, вокзал и досвидос, пусть качают права у себя в кишлака и акулах.
Ответить
13 час.
Михаил Мамонов
садить их всех в камеры соседние с Баратовым . а то ишь чурки распетушились. шерсть баранья не должна раскрывать свои пасти в России.все диаспоры должны быть обьявлены вне закона.уверен на этого чурека Элунура Гусейнова у ФСБ достаточно материала . пора уже предьявлять обвинения.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх