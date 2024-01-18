Avia.pro - Новости Союз азербайджанцев России выразил своё недовольство и требует официальных извинений от вице-спикера Госдумы России Петра Толстого за его высказывания, в которых он сравнил этнические диаспоры с криминальными структурами.
Этнический взрыв: Азербайджанцы России требуют извинений от Толстого за сравнение с мафией
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Алексадр Савельев
Толстой прав, а союз айзебаржанцев разогнать
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13 час.
Галина Друзина
Выгнать все эти диаспоры, рассадники преступности и рекета, власти дождутся гражданской войны на радость западу, а если диаспорами что то не нравится - чемодан, вокзал и досвидос, пусть качают права у себя в кишлака и акулах.
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13 час.
Михаил Мамонов
садить их всех в камеры соседние с Баратовым . а то ишь чурки распетушились. шерсть баранья не должна раскрывать свои пасти в России.все диаспоры должны быть обьявлены вне закона.уверен на этого чурека Элунура Гусейнова у ФСБ достаточно материала . пора уже предьявлять обвинения.
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6 час.
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