«Льеж – Бастонь – Льеж». Гонщики проедут 255 км по маршруту с 11 подъемами

«Льеж – Бастонь – Льеж» Бельгия 254,5 км Профиль/Карта Начало – 11:15 по московскому времени. Фавориты Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) Марк Хирши (Швейцария, UAE Team Emirates) Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe).
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