Вышел новый трейлер Zenless Zone Zero — бесплатного RPG-экшена с анимешной графикой С...

Вышел новый трейлер Zenless Zone Zero — бесплатного RPG-экшена с анимешной графикойСтудия miHoYo на презентации State of Play сообщила, что ее анимешный RPG-экшен Zenless Zone Zero выйдет не только на PC, iOS и Android, но также на PS5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)