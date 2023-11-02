Пол Джордж: «Что может быть лучше истории о том, как четверо парней из Калифорнии делают то, что никому не удавалось, и становятся чемпионами с «Клипперс»

Легкий форвард «Клипперс» Пол Джордж имеет большие ожидания от предстоящего сезона. Джордж заверил, что он, Кавай Ленард, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден смогут взаимодействовать на паркете: «Что может быть лучше истории о том, как четверо парней из Южной Калифорнии делают то, что никому не удавалось раньше, и становятся чемпионами [с «Клипперс»]», – заявил форвард на пресс-конференции.
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