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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о Батракове против «Гезтепе»: «Сыграл очень достойно и достаточно уверенно. Главное, чтобы он получал больше мячей, тогда будет больше возможностей проявить себя»

Бывший главный тренер « Локомотива » Юрий Семин оценил дебют Алексея Батракова за «Галатасарай». Воспитанник железнодорожников дебютировал в чемпионате Турции в игре против «Гезтепе» в 3-м туре (3:2).

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