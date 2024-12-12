Врачи рассказали о полезных свойствах и вреде антидепрессантов

В последние годы антидепрессанты стали все чаще использоваться в медицинской практике в России. Если раньше к этим препаратам прибегали исключительно при депрессии, сегодня их назначают при множестве состояний, включая хронические боли, тревожные расстройства и даже при физических заболеваниях без очевидных причин.