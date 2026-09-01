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Регионы России

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Ученые назвали страны с наибольшей опасностью змеиных укусов

Ученые назвали страны с наибольшей опасностью змеиных укусов

Международная группа токсикологов под эгидой Ливерпульской школы тропической медицины (LSTM) представила масштабное исследование, раскрывающее главные опасные регионы мира по количеству укусов змей.

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