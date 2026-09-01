Ученые назвали страны с наибольшей опасностью змеиных укусов

Международная группа токсикологов под эгидой Ливерпульской школы тропической медицины (LSTM) представила масштабное исследование, раскрывающее главные опасные регионы мира по количеству укусов змей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Демократы показыв...
- В Харькове произо...
- Правительство РФ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым