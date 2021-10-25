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ЗАПАД ОБЪЯВИЛ РОССИИ ЯДЕРНУЮ ВОЙНУ. ПОКА – УСЛОВНО

ЗАПАД ОБЪЯВИЛ РОССИИ ЯДЕРНУЮ ВОЙНУ. ПОКА – УСЛОВНО

Самолёт летит по курсу, затем резко делает "горку", сбрасывает бомбу и резко отворачивает в сторону, чтобы быть подальше, когда пойдёт ударная волна.

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