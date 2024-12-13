Французская марка DS выпустила стильный электрический кроссовер

Кроссовером новую модель DS N°8 называют в самой компании — а если точнее, SUV Coupe, или купеобразный кроссовер, — однако на деле электромобиль больше походит на слегка приподнятый фастбек с защитным пластиковым обвесом и 155-миллиметровым дорожным просветом.