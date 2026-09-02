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На Ямале начался сезон промышленной заготовки оленины

На Ямале начался сезон промышленной заготовки оленины

На Ямале открыт сезон промышленной заготовки оленины. Первым работу начал мясоперерабатывающий комплекс «Паюта».

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