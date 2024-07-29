Троллейбусы встали в центре Калуги

Утром 29 июля калужские троллейбусы встали в районе площади Победы. Несколько троллейбусов стоит на кольце и несколько на улице Кирова в сторону площади и в сторону центраУтром 29 июля калужские троллейбусы встали в районе площади Победы.
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