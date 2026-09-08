Более десяти российских туристов массово отравились в пятизвездочном отеле под Аланьей

Один из туристов попал в больницу, причину вспышки официально не назвали Постояльцы Nova Life Hotel в районе Конаклы пожаловались на резкое ухудшение самочувствия: у всех наблюдались схожие симптомы — рвота, диарея, боли в животе, высокая температура, озноб и сильная слабость, сообщает "Shot Проверка".
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