Более десяти российских туристов массово отравились в пятизвездочном отеле под Аланьей

Один из туристов попал в больницу, причину вспышки официально не назвали Постояльцы Nova Life Hotel в районе Конаклы пожаловались на резкое ухудшение самочувствия: у всех наблюдались схожие симптомы — рвота, диарея, боли в животе, высокая температура, озноб и сильная слабость, сообщает "Shot Проверка".