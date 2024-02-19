Агент СБУ прикинулся инвалидом, чтобы заминировать машину чиновника на Запорожье

ФСБ предотвратило теракт в отношении одного из русских политиков в Запорожской области.Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали при задержании агента СБУ, который заминировал машину высокопоставленного чиновника Запорожской области.
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