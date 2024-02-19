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Царьград

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Агент СБУ прикинулся инвалидом, чтобы заминировать машину чиновника на Запорожье

Агент СБУ прикинулся инвалидом, чтобы заминировать машину чиновника на Запорожье

ФСБ предотвратило теракт в отношении одного из русских политиков в Запорожской области.Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали при задержании агента СБУ, который заминировал машину высокопоставленного чиновника Запорожской области.

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Комментарии
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Grandad
Одноногий прикинулся инвалидом?
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