В Татарстане средняя пенсия составила 20,7 тыс. рублей

На 1 июня 2024 года средняя пенсия в Татарстане в номинальном выражении достигла 20 768 рублей. Согласно данным Росстата, работающие пенсионеры в республике получают в среднем 17 957 рублей, тогда как размер пенсий у неработающих пенсионеров составляет 21 430 рублей.