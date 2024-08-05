В Татарстане средняя пенсия составила 20,7 тыс. рублей

На 1 июня 2024 года средняя пенсия в Татарстане в номинальном выражении достигла 20 768 рублей. Согласно данным Росстата, работающие пенсионеры в республике получают в среднем 17 957 рублей, тогда как размер пенсий у неработающих пенсионеров составляет 21 430 рублей.
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