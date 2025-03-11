Мошенники массово приобретают и арендуют аккаунты россиян в мессенджерах. Их владельцам выплачивается вознаграждение.
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Мошенники массово приобретают и арендуют аккаунты россиян в мессенджерах. Их владельцам выплачивается вознаграждение.
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