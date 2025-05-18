Президенту РФ Владимиру Путину удалось переиграть Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, своим отсутствием на переговорах в Стамбуле, заявил в эфире CBS […] The post Ход Путина вызвал панику в США first appeared on LentaMsk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)