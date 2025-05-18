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Ход Путина вызвал панику в США

Президенту РФ Владимиру Путину удалось переиграть Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, своим отсутствием на переговорах в Стамбуле, заявил в эфире CBS […] The post Ход Путина вызвал панику в США first appeared on LentaMsk.

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