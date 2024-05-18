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Спички - не игрушка

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Пока «невыездной». Потом — нелегитимный

Пока «невыездной». Потом — нелегитимный

Зеленский – актер, в прошлом комик, ныне – трагик. Нынешняя его вотчина – политический театр. До сих пор действо худо-бедно развивалось: логично и алогично.

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